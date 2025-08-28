Maurizio Mattioli smentisce fake news sulla sua morte: “Ancora vivo, alla faccia vostra”

(Adnkronos) –

Maurizio Mattioli interviene con fermezza per smentire, ancora una volta, le fake news sulla sua morte. L’attore romano, 75 anni, ha condiviso un video su Instagram per rispondere con tono ironico ma deciso alle voci circolate online: “Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite, ma piantatela”, dice l’attore in un video selfie. E non risparmia parole dure contro gli autori delle notizie false: “Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co***oni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, siete imbecilli e poveracci”. Mattioli aggiunge e conclude con una battuta sulla questione ereditaria: “Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Datevi una regolata e non mi rompete i co***ni, grazie”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)