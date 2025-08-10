32.1 C
Max Giusti e la sorpresa a Gatteo, tra il pubblico c’è Laura Pausini: duetto sul palco e pubblico in piedi

REDAZIONE
(Adnkronos) – Sorpresa per Max Giusti durante lo spettacolo ‘A tutto Max’ di ieri sera a Gatteo, in Emilia Romagna. Tra il pubblico c’è anche Laura Pausini che, durante un’incursione sul palco, diventa protagonista con l’attore di uno strepitoso duetto. Spettatori in piedi, cori e grandi applausi per ‘Io Canto’. “Benvenuto nella nostra Romagna”, le parole della cantante al termine del duetto. “Questa cosa che hai fatto non l’avrebbe fatta nessun altro”, la risposta di Max Giusti che invita Pausini a prendere l’applauso. “Io sono venuta ad applaudire te… fammi sedere! Siamo venuti perché vogliamo passare una serata con te!”. “Teniamocela stretta perché non esiste nessuna come lei…”, replica lo showman prima di ricominciare lo spettacolo.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

