Max Pezzali, sorpresa all’Aquafan di Riccione: “Tuffo nei ricordi dopo 30 anni”

(Adnkronos) – “Si torna sempre dove tutto è cominciato”, scrive Max Pezzali. E così lui è tornato a cantare a sorpresa all’Aquafan di Riccione, esattamente 33 anni dopo quel concerto nell’estate 1992 insieme a Mauro Repetto, quando ancora erano gli 883. Un concerto iconico, in cui cantarono i loro primissimi brani e sentirono l’amore dei fan, raccontato anche nella serie di Sydney Sibilia ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Nel pomeriggio di domenica 6 luglio Pezzali é stato ospite di dj Albertino sul palco che si affaccia sull’iconica piscina a onde sorprendendo i visitatori. “Grazie dj Albertino per avermi accompagnato in questo tuffo nei ricordi che guardano al futuro”, scrive Max Pezzali su Instagram condividendo l’esibizione di uno dei brani più iconici degli anni ’90, ‘Nord Sud Ovest Est’. “Che emozione!”, scrive invece la moglie Debora Pelamatti, presente all’evento. “Il primo grande concerto di mio marito fu nel 1992 all’Aquafan. Mi racconta spesso che in quel momento realizzò che qualcosa stava cambiando nella sua vita”, aggiunge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)