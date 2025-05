Mazzi: “Con gli Emirati Arabi enormi opportunità di collaborazione nel settore della Cultura”

(Adnkronos) – “Esistono enormi opportunità di investimento e collaborazione bilaterale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore culturale. Strade mai percorse in passato. Penso, ad esempio, alla musica, dalla classica alla contemporanea”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi intervenendo alla terza edizione della convention Investopia Europe 2025 in corso a Milano. “Abu Dhabi e Dubai sono ormai capitali globali dell’intrattenimento. L’Italia può fare molto per arricchire e diversificare la loro offerta culturale – ha sottolineato il Sottosegretario – portando i grandi artisti, le nostre orchestre lirico-sinfoniche, prestigiosi festival e rassegne come il Festival dell’Arena di Verona, il Festival dei due Mondi e Umbria Jazz”. “Allo stesso tempo, gli Emirati Arabi Uniti trarrebbero vantaggio nell’investire nelle nostre fondazioni lirico-sinfoniche come La Scala, patrimonio di talento e professionalità unico al mondo. Queste eccellenze italiane – ha concluso Mazzi – potrebbero dare un grande contributo alla crescita della nuova orchestra nazionale e del mondo dell’Opera, della musica sinfonica e della danza emiratini”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)