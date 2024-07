Mbappé nuovo numero 9 del Real Madrid: “Un sogno, darò la vita per il club”

(Adnkronos) – Kylian Mbappé in uno stadio Santiago Bernabeu stracolmo, oggi, per accogliere il nuovo numero 9 del Real Madrid. “E’ incredibile essere qui. Per molti anni fin da bambino mi sono addormentato con il sogno di giocare nel Real Madrid e oggi sono felice perché il sogno si sta realizzando”, dice il calciatore. “Adesso ho un altro sogno: essere all’altezza della storia di questo club fino in fondo. Darò la vita per questo club e questa maglia. Avevo un sogno e oggi lo realizzo: ai bambini qui dico che con la passione i sogni si possono realizzare. Adesso sono nel club più grande della storia del calcio”, le parole agli 85mila presenti. “Benvenuto nella tua nuova casa e siamo felici che tu abbia realizzato il tuo sogno. Ti sei innamorato del Real da bambino, sei stato in questo stadio quando avevi 13 anni e già allora vedevamo i tuoi occhi brillare di emozione quando guardavi questo stadio”, spiega il presidente dei Blancos, Florentino Perez, accogliendo Mbappé. “So che non ti dimenticherai mai quel giorno di dicembre 2012 quando Zidane ti ha invitato per farti conoscere il mondo Real. L’amore che provi per questo club ti ha dato la forza per superare gli ostacoli e arrivare qui come nuovo giocatore del Real Madrid. Qui accadono cose che sono difficili da spiegare, si tratta della magia del Bernabeu. Questa tifoseria sarà sempre con te fino alla fine. Hai realizzato il tuo sogno perché non ti sei mai arreso. Caro Kylian, grazie per aver fatto sforzi che non vengono immaginati da tutti per poter vestire la nostra maglia”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)