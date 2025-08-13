37.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
McEnroe esalta Sinner: "È una combinazione tra Agassi e Djokovic"

Patrick McEnroe ‘innamorato’ di Jannik Sinner. L’ex tennista statunitense, fratello di John, si è rivelato un grande tifoso dell’azzurro, impegnato oggi, mercoledì 13 agosto, negli ottavi di finale di Cincinnati contro il francese Adrian Mannarino. McEnroe, che segue ancora il tennis come opinionista, si è voluto lanciare in un paragone importante per definire il gioco di Sinner. “Sinner è una combinazione di Agassi e Djokovic”, ha scritto sul proprio profilo X, “davvero davvero forte”. Non è la prima volta che l’azzurro viene paragonato al campione serbo, il tennista più vincente di tutti i tempi. Qualche settimana fa era stato infatti Boris Becker a sottolineare la somiglianza tra i due, riconoscendo a Sinner un’evoluzione nel gioco rispetto a Djokovic: “Jannik è un Nole 2.0”, aveva detto a al podcast di Andrea Petkovic ‘Mind, Set, Win’, presentando l’inizio della stagione sul cemento, la superficie preferita sia da Sinner che da Djokovic. Agli US Open 2025, ultimo Slam dell’anno che partirà il prossimo 24 agosto, Sinner arriverà da campione in carica, avendo trionfato nel 2024 battendo il ‘padrone di casa’ Taylor Fritz in finale, mentre Djokovic andrà a caccia del suo 25esimo titolo Slam.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

