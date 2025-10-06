21 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jonella Ligresti fa causa (civile) ad Alberto Nagel e a Mediobanca. Lo apprende l’Adnkronos. La figlia dell’ex patron di Fonsai Salvatore Ligresti batte cassa dopo il recente addio dell’ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia e per la prima volta chiede al top manager e all’istituto di credito il risarcimento del danno morale, oltre che per le perdite patrimoniali. Con la richiesta di adempimento firmata da un noto avvocato civilista, il ‘papello’ torna d’attualità. Da quanto si apprende la cifra chiesta da Jonella Ligresti, l’unica della famiglia ad adire per vie legali, è di oltre 20 milioni di euro. La somma non è del tutto quantificabile: se nel ‘papello’ ci sono cifre precise, non mancano neppure beni che dovranno essere singolarmente valutati. 

Al centro della disputa il documento del 17 maggio 2012 che avrebbe stabilito le condizioni per la fusione tra i gruppi assicurativi Fonsai e Unipol. I fogli aventi come intestazione ‘Accordi tra Famiglia e Nagel Pagliaro Cimbri Ghizzoni’ finirono per mesi sui giornali, non solo nelle pagine di finanza ma anche della cronaca giudiziaria. Il testo conteneva i desiderata della famiglia Ligresti per l’uscita di scena da Fonsai, un addio dal costo di circa 60 milioni di euro. La promessa includeva, tra l’altro, l’indicazione di “45 milioni netti” più “700 mila euro all’anno per cinque anni a testa” per quattro membri della famiglia, buonuscite e consulenze per Jonella, Giulia e Paolo Ligresti (i figli dell’Ingegnere morto nel maggio 2018, ndr.); più uso gratuito di uffici e foresterie a Milano e del Tanka Village in Sardegna.  

L’accordo segreto scritto a mano da Jonella Ligresti, siglato da Nagel e sottoscritto da Salvatore Ligresti, venne custodito (come dimostrarono le indagini della Procura di Milano) in una cassaforte dall’avvocata Cristina Rossello, allora segretaria del patto di sindacato di Mediobanca. Quei tre foglietti, che non portarono a nulla sotto il profilo penale, potrebbero ora avere un costo per Nagel e Mediobanca. (di Antonietta Ferrante) 

finanza

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21 ° C
21.8 °
19.8 °
35 %
2.1kmh
0 %
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (710)ultimora (494)Lav (38)tec (35)vid (32)sal (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati