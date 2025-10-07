21.5 C
Mediobanca, lo ‘sgarbo’ a Nagel nel giorno dell’addio: le date della causa Ligresti

(Adnkronos) – La vendetta è un piatto freddo. Un proverbio che, a guardare date e tempi, sembra aver inspirato Jonella Ligresti che, come annunciato ieri dall’Adnkronos, ha fatto causa ad Alberto Nagel e a Mediobanca chiedendo oltre 20 milioni di euro per il mancato rispetto del cosiddetto ‘papello’, il patto con i costosi desiderata per l’addio a Fonsai. L’atto di citazione è stato notificato alle due parti lo scorso 18 settembre, giorno in cui era in programma l’ultimo consiglio di amministrazione targato Nagel. Una coincidenza volutamente beffarda e che potrebbe aver reso l’addio doppiamente doloroso.  

Le strade di Jonella Ligresti e dell’ex amministratore delegato di Piazzetta Cuccia si incroceranno di nuovo, ora che la primogenita dell’Ingegnere ha deciso – sola in famiglia – di battere cassa sull’accordo scritto a mano il 17 maggio 2017 – siglato da Nagel e sottoscritto dal padre Salvatore Ligresti – poi custodito in una cassaforte dall’avvocata Cristina Rossello, allora segretaria del patto di sindacato di Mediobanca. La prossima volta l’incontro potrebbe avvenire davanti ai giudici della X sezione civile del Tribunale di Milano dove il 28 gennaio 2026 è stata fissata l’udienza di prima comparizione, quando le parti dovranno presenziare personalmente. Le tappe prima sono tutte ‘private’, cioè i documenti verranno inoltrati via pec al giudice del processo civile. Il 19 novembre 2025 è fissato il termine per la costituzione dei convenuti, quando gli avvocati di Mediobanca e Nagel devono presentare le proprie memorie rispetto alle pretese di Jonella Ligresti.  

La riforma Cartabia ha quindi introdotto tre memorie integrative con termini decrescenti: la prima scadenza è fissata per il 19 dicembre 2025, quindi l’8 gennaio 2026 e infine il 16 gennaio 2026. Ogni memoria ha una funzione specifica: la prima consente di rispondere alle difese iniziali, la seconda di replicare e indicare prove contrarie, e la terza per indicazioni probatorie. La causa dovrà stabilire se è lecita la pretesa, ma anche quantificarla in modo esatto: se nel ‘papello’ ci sono cifre precise, non mancano beni che dovranno essere singolarmente valutati. Un contenzioso dove Mediobanca e l’ex banchiere faranno valere le loro armi. ‘L’arte della guerra’ è uno dei libri preferiti di Alberto Nagel e potrebbe darne prova.  

© Riproduzione riservata

