Medvedev, show a Rotterdam contro… le palline



(Adnkronos) –
Daniil Medvedev show a Rotterdam. Il tennista russo è stato eliminato al primo turno dell’Atp 500 olandese, battuto dal francese Ugo Humbert in tre set, non prima però di sfornare una sfuriata delle sue.  

Nel mirino questa volta ci sono le palline utilizzate nel torneo che, a quanto pare, non sono state di suo gradimento: “Non dovremmo giocare con le palle Head”, ha detto il russo, critando così direttamente il noto brand di accessori sportivi, “non dovremmo nemmeno comprarle. Non sono nemmeno rotonde, sono orrende”. 

Ma non è tutto. Medvedev si è poi lanciato in una ‘metafora’ un po’ azzardata: “Queste palline sono fatte per le persone a cui piace compiacere”, ha urlato il russo al giudice di sedia, visibilmente imbarazzato, “persone a cui piace compiacere con un po’, con un po’ di saliva”. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

