Medvedev, trionfo ad Almaty e primo successo dal 2023: lo ‘strano’ abito per la premiazione

(Adnkronos)
Daniil Medvedev rompe la maledizione e torna al successo. Il tennista russo, attuale numero 14 del ranking Atp, ha trionfato nell’Atp 250 di Almaty, in Kazakistan, conquistando il suo ventunesimo titolo in carriera contro il francese Corentin Moutet. Medvedev non vinceva un torneo dal maggio 2023, periodo in cui aveva incredibilmente portato a casa gli Internazionali di Roma. La curiosità? Nel corso della premiazione, il russo è stato costretto a indossare lo “shapan”, un tradizionale abito kazako. 

Nel mondo dei social, la festa dopo la finale è così diventata immediatamente virale e tanti utenti hanno iniziato a condividere sulle varie piattaforme le foto di Medvedev con lo shapan, chiedendosi il perché di questa scelta. Alla base c’è una semplice questione di tradizioni.  

