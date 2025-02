Meghan e il regalo a 15enne vittima dei roghi in California: “Grazie a Billie Eilish” – Video

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni, la cui casa è stata distrutta dagli incendi che hanno colpito al contea di Los Angeles, è tornata a sorridere grazie alla duchessa del Sussex, Meghan Markle. Che, impegnata insieme al marito Harry ad aiutare le vittime dei mega incendi del mese scorso, ha raccontato di aver contattato Billie Eilish e di essere riuscita a regalare alla giovane fan una serie di magliette della cantante. La sua originale era infatti stata distrutta dalle fiamme, gettando la quindicenne nello sconforto. In un video su Instagram, dove appare struccata, spettinata e visibilmente emozionata, Meghan ha mostrato il pacco ricevuto da Billie Eilish e che contiene, oltre alle t-shirt, anche un disco autografato e una borsa portapranzo. Contestata perché etichettata come ”turista del disastro”, dopo essersi recata in un centro di distribuzione alimentare per aiutare le persone colpite, la duchessa racconta di aver incontrato la ragazza insieme alla madre ad Altadena, una delle zone maggiormente colpite dagli incendi. La loro casa era stata distrutta dalle fiamme. “Sua madre mi ha raccontato che quando sono tornate a vedere la loro casa per la prima volta, l’uncia cosa che la ragazza aveva cercato era la maglietta del concerto di Billie Eilish a cui era appena andata e che aveva lasciato nella lavatrice o nell’asciugatrice”, racconta l’ex attrice di Suits ai suoi follower. Meghan si è quindi presa la responsabilità di procurare una nuova maglietta per la fan. “Ho pensato a tutti quelli che conoscevo e ho mandato un messaggio vocale: per favore, qualcuno può mandare questa nota vocale a Billie Eilish?”, ha spiegato. Alla fine, “è arrivato quello che mi aspettavo!”, ha aggiunto Meghan mostrando alla telecamera il pacco che consegnerà alla 15enne. La clip si conclude con “un enorme grazie, Billie Eilish. Questo significherà molto per lei”, afferma Meghan sottolineando la necessità di compiere gesti “grandi e piccoli per aiutare a superare quello che è successo in California”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)