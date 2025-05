Meghan Markle, polemica per il post promozionale con Lady Diana: “Di cattivo gusto”

(Adnkronos) – Un vassoio di biscotti di pasta frolla, una tazza di tè e, sullo sfondo, una scatola di latta con l’immagine della compianta Lady Diana. È bastato questo scatto, condiviso da Meghan Markle sul profilo Instagram del suo brand As Ever, per scatenare un’ondata di reazioni online. “Ho preparato i biscotti di pasta frolla @aseverofficial. Sono buonissimi e ottimi con un po’ di tè”. Meghan Markle ha pubblicato su Instagram un post per promuovere i frollini del suo marchio ‘As Ever’. Certamente, niente di male nel far pubblicità ai prodotti della propria azienda, se non fosse per il fatto che la duchessa di Sussex, a torto o a ragione ritenuta come possibile responsabile dell’allontanamento di Harry dalla famiglia reale britannica, in questo tipo di promozione ceda a un’improvvisa anglofilia. Che non passa inosservata non solo per la frase scritta sul social e che ricorda la tradizione tutta inglese del tè, ma soprattutto per l’immagine che l’accompagna: i biscottini, infatti, compaiono in bella mostra su un vassoio di cristallo accanto a una scatola di latta per il tè con l’immagine della compianta principessa Diana, in vendita, quest’ultima, a 6,99 sterline (poco più di 8 euro) sul sito ‘New English Teas’.

Il post di Meghan, ampiamente condiviso sui social, ha ottenuto un’ondata di critiche, non solo per il rinnovato british appeal ostentato dalla duchessa, che assieme al principe Harry ha lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in California nel 2020, dopo che si erano dimessi da membri attivi della famiglia reale. Soprattutto, è stata definita “di cattivo gusto” la scelta di una scatola con la foto di Diana e con la scritta “Un po’ di tè?”. Qualche utente ha azzardato nei commenti che, probabilmente, anche se “nessuno lo dice, Meghan ha guardato troppo spesso Mary Poppins”, riferendosi alla predilezione della tata, resa celebre da Julie Andrews, per la calda bevanda pomeridiana. Bonario, il Daily Mail ricorda che la scelta di condividere la foto di una scatola da tè della principessa Diana è l’ultimo omaggio che Meghan ha reso alla sua defunta suocera, morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997. La Sussex ha spesso imitato il look della defunta madre del principe Harry, indossando abiti e gioielli simili a quelli che la principessa portava, e una felpa della Northwestern che Diana indossava regolarmente in pubblico nel 1996. Nel frattempo, Meghan continua a dedicarsi alla sua azienda e a rilanciarsi come “Signora della casa”, con il suo programma su Netflix ‘With Love, Meghan’, che è stato rinnovato per una seconda stagione, e il podcast ‘Confessions of a Female Founder’. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)