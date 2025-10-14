22.6 C
Mel Gibson gira a Cinecittà il sequel de ‘La passione di Cristo’, nel cast tanti italiani

(Adnkronos) – Oltre vent’anni dopo l’uscita nelle sale de ‘La passione di Cristo’, a Roma negli studi di Cinecittà sono iniziate le riprese del sequel ‘La resurrezione di Cristo’. A riportarlo è ‘Variety’. Mel Gibson ha deciso di cambiare completamente il cast e ha scelto anche diversi volti italiani.  

Gesù sarà interpretato dall’attore finlandese Jaakko Ohtonen che sostituisce il protagonista originale Jim Caviezel. A interpretare Maria Maddalena è l’attrice cubana Mariela Garriga, ruolo interpretato da Monica Bellucci nel primo film. Nel cast anche gli attori italiani Kasia Smutniak (che sostituisce Maia Morgenstern nel ruolo di Maria), Pier Luigi Pasino è stato scelto per interpretare Pietro e Riccardo Scamarcio per Ponzio Pilato. Tra gli attori anche Rupert Everett, che apparirà in un piccolo ma significativo ruolo non ancora svelato. Come riporta ‘Variety’, le riprese sono iniziate la scorsa settimana. 

Il film sarà diviso in due parti, attese al cinema nel 2027. A causa dell’arco temporale in cui si svolge ‘La resurrezione di Cristo’ – tre giorni dopo la crocifissione di Cristo il Venerdì Santo – “aveva senso rifare completamente il cast”. Per tenere gli attori originali “avrebbero dovuto usare effetti digitali, quali tecniche di ringiovanimento e simili, che sarebbero stati molto costosi”, dice una fonte vicino alla produzione, come riporta la rivista americana. 

© Riproduzione riservata

