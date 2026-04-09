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Melania Trump: “Nessun rapporto con Epstein, non mi ha presentato a Donald”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Non ho mai avuto nessun rapporto con Jeffrey Epstein. Non mi ha presentato lui a Donald Trump”. La first lady Melania Trump ha negato qualsiasi coinvolgimento negli abusi commessi dal finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019. ”Non ho avuto alcun rapporto con Epstein” e ”non sono mai stata vittima di Epstein”, ha dichiarato la moglie del presidente degli Stati Uniti alla stampa. ”Non sono stata presentata a Donald Trump da Epstein”, ha aggiunto la First lady precisando che ”non ero a conoscenza delle attività illegali di Epstein”. 

 

“Le menzogne che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi stesso”, ha dichiarato la First lady. “Le persone che mentono sul mio conto sono prive di etica, umiltà e rispetto”, ha aggiunto. “Per anni, numerose immagini e dichiarazioni false su Epstein e su di me sono circolate sui social media. Fate attenzione a ciò in cui credete. Queste immagini e storie sono completamente false”, ha continuato la First Lady. “Non sono mai stata a conoscenza degli abusi di Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stata coinvolta in alcun modo. Non vi ho partecipato”, ha dichiarato Melania dopo che sono state diffuse foto che la ritraevano insieme a Donald Trump e a Epstein a feste dell’alta società newyorkese. 

“Non sono mai stata legalmente accusata o condannata per alcun reato legato al traffico sessuale, agli abusi sui minori e ad altri comportamenti ripugnanti di Epstein”, ha aggiunto, esortando il Congresso a tenere un’udienza pubblica per le vittime del finanziere al fine di “dare loro l’opportunità di testimoniare sotto giuramento”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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