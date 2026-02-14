11 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Melissa Satta, l’amore con Carlo Beretta: “Spero sarà per sempre”

(Adnkronos) –
“Spero sarà per sempre”. Così Melissa Satta ospite oggi sabato 14 febbraio a Verissimo ha parlato della sua relazione con Carlo Gussalli Beretta. “Oggi mi sento davvero felice: sto vivendo un periodo di grande serenità e non potrei desiderare di più. Sono pienamente soddisfatta della mia relazione e di ogni passo che abbiamo fatto insieme. Credo che, per trovare la persona giusta, sia necessario cercare e mettersi in gioco. Io ho fatto un lungo percorso per capire cosa voglio e cosa non voglio”, ha spiegato la modella.  

“Accanto a me ho una persona che mi sostiene – ha continuato Satta – che mi accetta sia come donna sia come mamma. Mi rispetta profondamente e tiene moltissimo a Maddox (nato dalla precedente relazione con Kevin-Prince Boateng, ndr): è sempre il primo a preoccuparsi per lui. Chi sta al mio fianco deve amare me, ma prima di tutto mio figlio”. 

E sul futuro, Melissa Satta ha le idee chiare: “Spero davvero che sia una storia destinata a durare per sempre, perché non potrei chiedere di meglio. Vivo tutto serenità: sono così appagata come persona, madre e compagna che qualunque cosa accada mi sento comunque felice. Se un giorno lui dovesse farmi una proposta importante, io sarei pronta, perché sto bene così”. 

