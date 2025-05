Meloni a Renzi: “Dimissioni? Non farei mai niente già fatto da lei”

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Matteo Renzi oggi in Senato, durante il premier time. Interrogata dal leader di Italia Viva sulle riforme, alla presidente del Consiglio viene chiesto tra le altre cose se le sembri “un gesto coerente” non dimettersi se la riforma sul premierato non riuscisse a passare, così come le altre riforme previste dal governo. “A parte sulle preferenze, mi è sfuggita la sua domanda…”, ha replicato quindi Meloni, per poi lanciare la stoccata: “Mi ha chiesto di dimissioni in caso di bocciatura del referendum. Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che abbia già fatto lei”. “La presidente del Consiglio ha detto che non farà mai quello che ho fatto io? Ce ne siamo accorti… Noi abbiamo fatto la riforma del lavoro, Industria 4.0, gli 80 euro. La nostra è stata una stagione di riforme”, ha quindi rilanciato Renzi nella replica al Senato. “Ma è stata anche una stagione di civiltà in cui la maggioranza ascoltava l’opposizione invece di mugolare e digrignare i denti. Lei oggi ha perso un’occasione di rispondere nel merito ma ha continuato con l’aggressione personale. Voglio dire solo una cosa: quando la maggioranza vuole zittire l’opposizione, vuol dire che siete nervosi e preoccupati, tanto che volete cambiare la legge elettorale”, le parole del leader di Italia Viva. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)