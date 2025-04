Meloni atterrata a Washington, l’arrivo alla Joint Base Andrews – Video

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è atterrata negli Stati Uniti, alla Joint Base Andrews nei pressi di Washington, in vista dell’incontro programmato per le 12 di domani alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump. La premier e la delegazione italiana sono poi arrivati alla Blair House, dove alloggeranno fino al termine della visita. La Blair House – dove in questo momento campeggia il tricolore italiano – è la residenza ufficiale che ospita le delegazioni di altri Paesi in visita negli Usa, e si trova lungo la Pennsylvania Avenue, a pochi passi dalla Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)