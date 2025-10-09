19 C
"Meloni complice della pace in Palestina", il post della sorella Arianna

(Adnkronos) – Giorgia Meloni “complice della pace in Palestina”. È questa la didascalia che accompagna l’immagine della premier, pubblicata su Instagram da Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio, nel giorno dell’annuncio di Trump sull’accordo tra Israele e Hamas per la prima fase del piano di pace del presidente Usa.  

 

“L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del piano di pace del presidente Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza. Il governo Meloni ha da sempre sostenuto questo piano. Complici, sì: della pace in Palestina”, scrive Arianna Meloni. 

