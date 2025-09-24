22.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Meloni: “Condanna totale dell’attacco alla Flotilla, anche se la loro è una missione irresponsabile”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, martedì 24 settembre, da New York sugli attacchi alla Sumud Flotilla. La premier condanna quanto accaduto, aggiungendo che verranno fatte “indagini per capire quello che è successo”. La Flotilla, aggiunge, “sta facendo qualcosa di pericoloso e irresponsabile”, richiamandoli alla responsabilità. “Voglio ribadire quello che penso di questa vicenda, perché tutto questo è gratuito, pericoloso, irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità, non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare degli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbero potuto consegnare in poche ore. Quindi penso anche che vada fatto un richiamo a tutti alla responsabilità, particolarmente quando si tratta di parlamentari della Repubblica Italiana, perché ricordo che i parlamentari della Repubblica Italiana sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro”. Torna anche a parlare della Russia e di Putin, sostenendo che “è in difficoltà” e bisogna evitare di “finire nelle sue trappole”. Bisogna, aggiunge, “evitare un’escalation che conviene solo” al Cremlino. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

