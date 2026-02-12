Meloni e i venti del Limburgo: “Sto congelando”

(Adnkronos) – Nel Limburgo a febbraio fa freddo, specie se, come oggi, piove e tira vento. Se n’è accorta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affrontato il doorstep all’ingresso in giacca e camicia, senza proteggersi con un capospalla. “Mi sto congelando”, ha confessato verso la fine dello scambio con i cronisti, nel cortile del castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen (Limburgo, Fiandre).

Il castello fondato dall’Ordine Teutonico nell’XI secolo, ricostruito poi tra il Cinquecento e il Settecento, è stato scelto dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa per favorire la discussione tra i leader in un contesto più informale dell’Europa Building. Informale lo è di sicuro, ma non è certo confortevole come una masseria pugliese o una spiaggia greca.

Anche se il termometro segna dieci gradi sopra zero, come a Bruxelles, qui la temperatura percepita attualmente è di soli 3 gradi, principalmente a causa della pioggia e delle folate di vento, che raggiungono i 41 km orari.

Il Consiglio non ha ancora chiarito quanto sia costata la ‘trasferta’ nel Limburgo, che ha comportato il trasferimento dell’intera ‘bolla’ bruxellese, inclusa una numerosissima componente di giornalisti, come in tutti i vertici Ue. I cronisti sono stati trasportati in autobus dalla capitale stamani e vi faranno ritorno questa sera (per arrivare da Bruxelles al castello occorre circa un’ora e mezza).

Il summit nel Limburgo ha rischiato seriamente di trasformarsi in un ennesimo vertice bruxellese. In lontananza stamani si sentivano chiaramente i clacson dei trattori: una protesta degli agricoltori era temuta dal Consiglio, tanto che, a quanto si apprende, era pronto un piano B, cioè tenere il summit informale a Bruxelles. Anche l’anno scorso il progetto di tenere l’informale sulla difesa lontano dalla capitale belga era naufragato davanti alle difficoltà logistiche, e si era ripiegato sul Palais d’Egmont a Petit Sablon, per cambiare contesto.

Ieri sera l’Europa Building è stato bonificato, come accade in occasione dei Consigli Europei formali, e chi ha un ufficio al Residence Palace, dietro all’Europa, ha ricevuto un avviso riguardante le limitazioni all’accesso, come succede in occasione dei vertici. Il piano B, tuttavia, non è scattato, e il summit si sta svolgendo come previsto al castello, probabilmente perché le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare gli accessi al maniero e a tenere i trattori, pronti a rovinare ai leader la trasferta nel Limburgo, a distanza di sicurezza.

