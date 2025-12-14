11.8 C
Meloni e la battuta: “Il centrosinistra si porta sfiga come la carta della pagoda”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni estrae la ‘carta della pagoda’ nel suo intervento di chiusura a Atreju. La presidente del Consiglio, nel discorso di oggi 14 dicembre, in un passaggio fa riferimento ad una delle carte più note del gioco mercante in fiera e sfrutta le ‘qualità’ della pagoda, carta tradizionalmente ritenuta poco fortunata. “Ogni volta che a sinistra parlano male di qualcosa va benissimo. Cioè: parlano male di Atreju ed è l’edizione migliore di sempre; parlano male del governo, il governo sale nei sondaggi; hanno tentato di boicottare una casa editrice, è diventata famosissima. Insomma, si portano da soli una sfiga che manco quando capita la carta della pagoda al Mercante in fiera, visto che siamo in clima natalizio, allora grazie a tutti quelli che hanno fatto le macumbe”, dice la presidente del Consiglio. 

 

Ma perché proprio la pagoda? Il mercante in fiera, gioco che anima le tavolate di Natale nelle case degli italiani, ha regole consolidate da decenni: la distribuzione delle carte, le aste per aggiudicarsi quelle ancora disponibili, l’eliminazione di quelle ‘sfortunate’ e l’estrazione dei 5-6 premi finali. Tra le carte vincenti, narra la leggenda, la pagoda non c’è praticamente mai.  

Tutte le carte in realtà sono equivalenti e la vincita dipende solo dall’estrazione casuale delle carte premiate alla fine della partita. Tuttavia, in molte tradizioni familiari e regionali italiane, alcune carte sono considerate “portasfortuna” o “portafortuna” per pura superstizione, senza basi nelle regole ufficiali. Tutti o quasi si tengono alla larga dal lattante, il neonato in carrozzina. Accanto a lui, appunto, brilla per motivi sbagliati la celeberrima pagoda. E’ solo un luogo comune, un’innocua superstizione. Così come non ha fondamento la fama di ‘carta fortunata’ che accompagna, ad esempio, il moschettiere. Lui, dicunt, vince spesso e volentieri. 

