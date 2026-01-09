9.5 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di farci linciare”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Io e lei rischiamo di farci linciare. La domanda era lunga, ma la risposta rischia di essere chilometrica”. Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di oggi 9 gennaio 2026, alle prese con una domanda-fiume nella fase finale dell’appuntamento alla Camera dei deputati. Dalla ‘platea’ arriva un domanda “articolata” sul tema del lavoro e in particolare della produttività: dati, parametri, confronti con altri paesi.  

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, invita il collega ad accelerare, pena la ‘retrocessione’ nella lista della prossima conferenza della premier. Dagli altri scranni arrivano brusii di impazienza e disapprovazione per la ‘mega-domanda’, alla fine la palla passa a Meloni: “Io e lei rischiamo di farci linciare”, dice la premier preannunciando una risposta adeguata. “Ho cercato di essere stringata”, dice Meloni chiudendo la sua replica. Tempo effettivo? Circa 9 minuti tra domanda e risposta. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.5 ° C
11.5 °
8.4 °
70 %
0.5kmh
100 %
Ven
11 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (862)ultimora (797)Eurofocus (33)demografica (22)carabinieri (15)sport (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati