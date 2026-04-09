13.2 C
Firenze
giovedì 9 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa: “E’ ancora lunga, regà”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”E’ ancora lunga, regà”. Così Giorgia Meloni, con una espressione in romanesco, accompagnata da un sorriso e un gesto delle mani, tenta di frenare l’applauso scrosciante dell’Aula che ha accolto la sua frase: ”Non scappo dalle mie responsabilità, sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità”, pronunciata dalla premier durante un passaggio della sua informativa alla Camera sull’azione del governo.  

Poi, durante il discorso la premier punzecchia l’opposizione. Meloni sorride, si ferma e rivolta alla minoranza dice: ”Cosa c’è, perchè fate così, mi sembrate nervosi…”. 

Quindi la standing ovation, con un lungo applauso dei parlamentari di maggioranza. La premier, criticando l’opposizione per i toni e le accuse sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata in FdI, ha citato il padre “morto che non vedo da quando avevo 11 anni”. Immediata la reazione di solidarietà dei deputati di maggioranza. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13.2 ° C
13.9 °
12.8 °
69 %
0.5kmh
0 %
Gio
22 °
Ven
23 °
Sab
24 °
Dom
23 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1214)ultimora (718)sport (148)salute (56)Tecnologia (56)lavoro (50)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati