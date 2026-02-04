9.6 C
Meloni: “Inps colonna portante del welfare, volto di uno Stato amico”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’Inps” è “colonna portante del sistema nazionale di welfare e braccio operativo dello Stato sul territorio”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel messaggio inviato alla Convention della dirigenza Inps, sottolineando il “significato profondo del lavoro che ogni giorno i dirigenti dell’Istituto svolgono per rispondere ai bisogni concreti degli italiani” e per ribadire “il ruolo e la missione strategica dell’Inps”. 

L’Istituto è chiamato a diventare “il volto di uno Stato amico, affidabile e capace di rispondere sempre di più alle richieste delle persone, soprattutto nei momenti più difficili e decisivi della vita”, sottolinea la premier. 

Nel messaggio alla Convention della dirigenza Inps, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni richiama la necessità di “abbandonare una visione meramente assistenzialista e promuovendo l’inclusione sociale e lavorativa”, ricordando il lavoro svolto “per mettere in sicurezza i nuclei familiari più fragili e poveri” e l’importanza di “quel controllo preventivo necessario a scongiurare la destinazione illegittima del beneficio a chi non ne non ha i requisiti”. 

“Il governo continuerà a fare la propria parte per costruire, insieme all’Inps, quel nuovo modello di protezione sociale che i cittadini meritano e che si aspettano da tempo”. La premier ha indicato l’obiettivo di “un welfare che sappia essere all’altezza dei cambiamenti demografici, sociali ed economici della nostra epoca” e che sappia “sempre mettere la persona, i suoi bisogni e le sue esigenze al centro di tutto”. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

