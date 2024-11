Meloni: “Musk? Ha costretto sinistra a difendere sovranità, più difficile che andare su Marte”

(Adnkronos) – “Mi fa sorridere la sinistra che si straccia le vesti dopo aver chiesto a Olaf Scholz di dire come votare o aver chiesto alla Commissione europea di sanzionare l’Italia…”. Così la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Rio de Janeiro, a margine dei lavori del G20, torna sulla vicenda di Elon Musk contro i giudici italiani. “Tra le tante imprese portate a casa da Elon Musk c’è pure quella di far rivendicare la sovranità nazionale alla sinistra: credo sia più difficile che andare su Marte”, ironizza. E a una domanda sul botta e risposta tra Musk e il capo dello Stato, Sergio Mattarella, Meloni risponde: “Penso che le parole del Presidente della Repubblica siano state importanti, sono sempre contenta quando sento difendere la sovranità nazionale”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)