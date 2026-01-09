11.2 C
venerdì 9 gennaio
Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

(Adnkronos) –
Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio lavorare con Fiorello. Durante la conferenza stampa di oggi, venerdì 9 gennaio, alla Camera dei deputati, alla premier è stato chiesto se, tra le sue aspirazioni del futuro prossimo, ci fosse anche essere eletta al Quirinale. Meloni però ha scelto di rispondere con ironia. 

“La ringrazio per questa proposta. Non so perché non mi proponete di andare a lavorare con Fiorello a pagamento”, ha sorriso la premier, “se mi chiedete cosa vorrei fare, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona e se lo farò ancora nella prossima legislatura dipenderà dal voto degli italiani”. 

Niente Quirinale quindi, almeno per ora: “Al momento diciamo che non c’è nei miei radar di salire di livello. Mi faccio bastare il mio livello”, ha concluso Meloni. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

