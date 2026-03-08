13.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Meloni, pomeriggio a Tivoli da mamma: in tribuna al palazzetto per le gare della figlia Ginevra

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Giorgia Meloni sveste per un pomeriggio i panni della presidente del Consiglio e si ritrova a Tivoli da mamma. In un video pubblicato da Canale 10, si vede la premier entrare nel Palazzetto dello sport Paolo Tosto della cittadina laziale ieri, sabato 7 marzo, per fare da supporto alla figlia Ginevra, impegnata nelle gare del Campionato regionale Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) Lazio, nella disciplina di Modern Contemporary nella categoria Under 11 classe C. 

 

La premier ha scelto così di passare qualche ora del suo sabato pomeriggio accanto alla figlia Ginevra.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

