Meloni posta foto con Takaichi stile manga

venerdì 16 Gennaio 2026
(Adnkronos) – Dalla foto in “stile manga” alla mascotte in dono. A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per un siparietto tra Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi.  

 

 

 

“Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia”, scrive Meloni sui social, a corredo di uno scatto che ritrae le due leader sorridenti accanto alla versione manga della stessa immagine. In occasione dell’incontro, Takaichi ha omaggiato la premier italiana con la mascotte ufficiale di Expo Green 2027 (Tunku Tunku, un personaggio a forma di cuore che rappresenta la natura e la crescita) e alcuni disegni realizzati da bambini. 

politica

