martedì 23 Settembre 2025
Meloni: “Presenteremo una mozione per il riconoscimento Palestina, ma con il rilascio degli ostaggi e Hamas fuori”

(Adnkronos) – “Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas”. E’ quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi, martedì 23 settembre, in occasione del punto stampa a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.  “Annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”. 
Sulla Palestina “dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

