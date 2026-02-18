9.8 C
Firenze
giovedì 19 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meloni, show a Milano Cortina: tifa, applaude e Fontana le promette una tutina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Giorgia Meloni show alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il presidente del Consiglio ha assistito all’ennesima medaglia conquistata dall’Italia, arrivata short track con l’argento della staffetta femminile. L’impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, che hanno avuto quindi, per l’occasione una tifosa d’eccezione. 

Meloni ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier si è detta “molto emozionata. È stata una gran bella emozione”. Il premier è scattata in piedi appena le azzurre dello short track hanno tagliato per seconde il traguardo della staffetta femminile. Il presidente del Consiglio – in tribuna al Forum di Assago insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e al presidente dell’International Skating Union (Isu) Kim Jae-yeo – ha seguito tutti i 27 giri seduta, poi insieme a tutto il pubblico si è alzata in piedi, applaudendo a lungo le azzurre. 

Durante il giro di pista con il tricolore, il quartetto italiano è passato sotto gli spalti che ospitano anche la tribuna autorità. E lì ancora applausi da Meloni. “Il presidente del Consiglio era molto contenta per noi. Sapere che era sugli spalti a fare il tifo è sicuramente un grande orgoglio”, ha detto Fontana, parlando con i giornalisti dopo la gara, “le abbiamo promesso una tutina e faremo in modo di fargliela avere”, ha continuato, raccontando che durante l’incontro con il quartetto dopo la medaglia conquistata “ha fatto i complimenti a tutte noi ragazze”. 

“Sono emozionata per questa serata e sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo, nonostante la giornata molto complessa”, ha detto Meloni lasciando il Forum. “E sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna, un’italiana. Mi ha dato una grande carica”, ha aggiunto, non chiudendo la porta alla possibilità di ospitare anche i Giochi estivi: “Eh, vediamo, vediamo, una cosa per volta”. 

 

milano-cortina-2026

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
11.2 °
8.9 °
76 %
1.5kmh
75 %
Gio
12 °
Ven
15 °
Sab
15 °
Dom
15 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1486)ultimora (1308)sport (73)Eurofocus (56)demografica (49)vigili del fuoco (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati