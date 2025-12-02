9.8 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Meloni: “Stabilità politica essenziale per imprese e lavoratori”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La stabilità politica è certamente essenziale permette alle imprese di programmare e investire, innovare e ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi, che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare”. Lo ha detto il presidente del premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all’Assemblea generale di Alis, l’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile. 

“Negli ultimi anni tensioni e conflitti geopolitici hanno inciso sulle catene d’approvvigionamento, sui costi della logistica, eppure il vostro comparto ha reagito con forza e il governo ha scelto di sostenere chi, come voi, non si è arreso e ha continuato a produrre valore”, ha detto ancora. 

Il settore dei trasporti “è stato spesso colpito da scelte europee più ideologiche che pragmatiche, la transizione ecologica è un obiettivo che ovviamente condividiamo, ma deve essere compatibile con la realtà, deve essere compatibile con i tempi delle imprese, deve essere compatibile con la neutralità tecnologica” ha aggiunto il presidente del Consiglio. L’Europa, sottolinea “non può permettersi di ignorare queste necessità. Serve equilibrio tra tutela dell’ambiente e competitività per proteggere le nostre filiere strategiche e per proteggere la forza del made in Italy e occorre investire in innovazione e tecnologie”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.8 ° C
12.3 °
9.3 °
91 %
0.5kmh
20 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
11 °
Ven
13 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1413)ultimora (1320)demografica (47)sport (46)attualità (28)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati