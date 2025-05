Meloni telefona a Papa Leone XIV: “Italia sostiene suoi sforzi per la pace”

(Adnkronos) – “L’Italia apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi dove viene data notizia di un colloquio telefonico oggi tra la premier Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. La premier inoltre “ha rinnovato al Santo Padre le felicitazioni, personali e del governo italiano, per l’elezione al Soglio di Pietro e ha sottolineato il legame indissolubile che unisce l’Italia al Vicario di Cristo”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)