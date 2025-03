Meloni: “Trump? Io sto sempre con l’Italia, che sta con l’Europa”

(Adnkronos) – “Il ruolo dell’Italia deve essere quello di lavorare per rafforzare e difendere l’unità dell’Occidente, un bene molto prezioso”. Giorgia Meloni oggi, 29 marzo, dal Congresso di Azione torna a parlare del suo rapporto con gli Stati Uniti e chiarisce la sua posizione dopo “qualche interpretazione della mia intervista al Ft”. “Qualcuno ha detto ‘è scandaloso’, che voglio stare con Trump. Non so cosa abbiano letto ma io ho detto una cosa diversa, che sto sempre con l’Italia, che sta con l’Europa, e che il ruolo dell’Italia deve essere quello di lavorare per rafforzare e difendere l’unità dell’Occidente, un bene molto prezioso”, scandisce Meloni. “Voglio ringraziare Ursula von der Leyen, che oggi in una intervista non fa che ribadire questa posizione” di “difendere l’unità dell’Occidente”. “Certo che ci sono divergenze, a partire dai dazi, ma non si deve agire per impulso, bisogna agire in modo ragionato cercando di raggiungere un punto di equilibrio”. Quanto alla sua presenza sul palco di Azione chiarisce: “Vengo qui non per dare segnali che sarei pronta a sostituire alleati, irreale. L’Italia è una nazione curiosa in cui si passa dal criticare gli avversari al farci un governo insieme. Non è mai stata la mia cifra”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)