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Mendes rischia espulsione, Kompany chiede un rigore: caos in Bayern Monaco-Psg

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Caos in Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, i bavaresi hanno ospitato i parigini nella semifinale di ritorno di Champions League, in una partita segnata anche da discusse decisioni arbitrali. A protestare, nel primo tempo dell’Allianz Arena, sono stati i tedeschi, che prima hanno chiesto l’espulsione di Nuno Mendes e poi hanno reclamato un calcio di rigore. 

Il primo episodio arriva al 30′. Nuno Mendes, che aveva già rimediato un’ammonizione per fallo tattico su Olise, interviene con la mano e ‘stoppa’ la ripartenza del Bayern. I giocatori tedeschi e la panchina di Kompany chiedono immediatamente il secondo giallo, e la conseguente espulsione del terzino portoghese. L’arbitro Pinheiro però fischia un fallo precedente e assegna calcio di punizione al Psg, provocando l’ira dei padroni di casa. 

L’atmosfera si accede ancora due minuti dopo. Vitinha rinvia dall’interno dell’area ma colpisce in pieno il braccio largo del compagno di squadra Joao Neves. Anche in questo caso proteste veementi del Bayern Monaco, che chiedeva a gran voce il calcio di rigore, ma l’arbitro fa segno di proseguire giudicando il contatto involontario. 

 

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