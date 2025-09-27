23 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Mercedesz Henger a Verissimo, diventerà mamma di una femminuccia: “È un momento magico”

REDAZIONE
Mercedesz Henger ospite oggi, sabato 27 settembre, a Verissimo ha parlato del magico periodo che sta vivendo al fianco del suo compagno Alessio. La coppia infatti è in attesa del loro primo bambino. Mercedesz, figlia di di Eva Henger, ha raccontato: “La mamma è contentissima di diventare nonna, non vedeva l’ora. Mi dà tantissimi consigli. Nel periodo di intensa nausea, la chiamavo sempre, così come la mamma di Alessio. Mi stanno aiutando tantissimo queste due donne, anche a vivere quest’esperienza in tutto”.  La gravidanza prosegue bene: “Dovrebbe nascere a febbraio, sono entrata nel quinto mese. Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo, però non è vero che è tutto rosa e fiori”. Mercedesz ha raccontato di aver vissuto momenti di tensione dalla settima settimana fino alla tredicesima: “È stato un incubo. Ho avuto la nausea tutti i giorni, mi addormentavo ovunque”, ha raccontato con ironia. A sorpresa è entrato in studio il fidanzato Alessio: “È un momento magico quello che stiamo vivendo insieme”. La coppia ha svelato pubblicamente il sesso del bambino. Mercedesz e Alessio diventeranno genitori di una bambina e hanno svelato il nome, si chiamerà Aurora. I due hanno anche il sogno di sposarsi in futuro: “Dopo la nascita di nostra figlia la proposta arriverà”, ha detto Alessio emozionatissimo.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

