Mercedesz Henger è incinta, l’annuncio a sorpresa insieme al compagno Alessio

Mercedesz Henger è incinta. La figlia di Eva Henger ha annunciato, a sorpresa, la gravidanza insieme al compagno Alessio Salata. Con un video condiviso su Instagram, la coppia ha mostrato con grandissima emozione le prime ecografie e la tutina bianca.  “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”, si legge a corredo del video in cui Mercedesz mostra il pancione ormai evidente, mentre il compagno Alessio si inginocchia per baciarle la pancia.   Tra i commenti affettuosi, spicca quello di Eva Henger, mamma di Mercedesz e futura nonna, che esprime tutta la sua gioia per l’arrivo del primo nipotino e scrive: “Il vestitino che ho comprato io!”, facendo riferimento alla tutina bianca che la coppia mostra nel video. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

