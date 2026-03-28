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Mercedesz Henger mamma: “Il parto? 19 ore di travaglio, un incubo”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Ne è valsa la pena, sono felicissima”. Con queste parole Mercedesz Henger, ospite oggi a Verissimo, ha raccontato la gioia di essere diventata mamma per la prima volta della piccola Aurora, nata il 25 febbraio.  

Un’emozione immensa che però arriva dopo un’esperienza tutt’altro che semplice. L’attrice ha ricordato le difficoltà del parto: “Sto vivendo il periodo più bello della mia vita dopo aver vissuto il momento più brutto della mia vita, 19h di travaglio, quasi un giorno. Si è fatta attendere”, ha raccontato l’attrice col sorriso.  

Mercedesz ha parlato della maternità, definendola “magica”: “È tutto abbastanza naturale. Ogni piccola cosa è un’esperienza magica, anche cambiare il pannolino per la prima volta lo è stato. Non so come altro descriverlo. Ora che lo sto vivendo, posso dire che diventare mamma è una vera magia”. 

E sul compagno, Alessio Salata, Mercedesz Henger ha detto: “Il papà è stato incredibilemnte paziente anche se si è preso tanti insulti, mi è stato al fianco tutto il tempo, è stato veramente dolce”. “Ho trovato una persona davvero speciale per me – ha aggiunto Henger -. Lo ringrazierò per sempre”.  

Lo sguardo è già rivolto al futuro e al sogno di allargare presto la famiglia: “Ho già voglia di avere un altro figlio, con molta calma. Un maschietto sarebbe bellissimo”. 

E sulla nonna della bimba, Eva Henger, l’attrice ha raccontato: “La mamma ha aspettato 17h in sala d’attesa, ha dormito insieme agli altri parenti sulle sedie di plastica, aspettando la nascita di aurora. Non mi ha lasciata un secondo”.  

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