Meritocrazia Italia, Biffoni (Pd): “Rifondare il Paese partendo dalla fiducia”

(Adnkronos) – “Bisogna rifondare questo Paese, fidandosi gli uni degli altri, perché la politica negli ultimi anni ha spezzato il legame con le singole città”. Così Matteo Biffoni, in rappresentanza dell’Assemblea Sindaci Toscana Pd, intervenendo oggi a Firenze al focus dedicato alla Geo cultura in occasione della Direzione nazionale di Meritocrazia Italia, la due giorni interamente dedicata al confronto tra le parti politiche, le Istituzioni tutte e i cittadini. Nel corso dell’intervento Biffoni ha lanciato un forte appello alla ricostruzione di un legame di fiducia e unità tra cittadini, istituzioni e politica, affinché “l’Italia possa affrontare con determinazione le sfide future”. Ha inoltre sottolineato come la politica, nel tempo, abbia contribuito a spezzare questo senso di unicità, ma che oggi sia “necessario invertire la rotta, partendo dal riconoscimento e dalla valorizzazione dell’energia positiva che esiste nel Paese”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)