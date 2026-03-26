Meritocrazia Italia, domani e sabato Direzione nazionale a Milano

(Adnkronos) – “Si terrà domani e sabato 28 marzo, presso l’NH Machiavelli di Milano, via Lazzaretto 5, la consueta Direzione Nazionale che Meritocrazia Italia tiene ogni anno tra fine inverno e inizio primavera. È la prima volta che il Movimento raduna tutta la dirigenza nel capoluogo lombardo e il titolo è ‘L’ordinamento sportivo dopo l’art. 33 Cost. – il trionfo del merito anche a livello costituzionale’. L’introduzione del riferimento al valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme all’art. 33 della Costituzione ha segnato un passaggio decisivo ai fini del riconoscimento dell’importanza dello sport sotto il profilo della formazione, della tutela della salute e del suo potenziale inclusivo”. Così in una nota Meritocrazia Italia.

“Nessuno stravolgimento reale sul piano strettamente giuridico, ma un riconoscimento politico importante, che valga quantomeno da monito perché sia rinnovato ogni giorno, nei fatti, l’impegno per la promozione di una società realmente sostenibile. Perché, insomma, lo sport – continua la nota – possa trovare le condizioni normative e di risorse disponibili per farsi presidio di salute e partecipazione, oltre ogni barriera fisica, sociale ed economica. È fondamentale ricordarlo in una fase storica di cambiamenti come quella attuale. Le organizzazioni sportive a tutti i livelli stanno subendo una radicale trasformazione e meritano rinnovata attenzione anche da parte del legislatore. L’attività sportiva, specie quella di base, deve essere supportata diversamente dagli enti centrali e locali, sia sul fronte finanziario che logistico, partecipando alla costruzione di nuovi impianti sportivi, nonché alla gestione e/o all’assistenza a società/associazioni sportive responsabili della gestione degli stessi. Il settore deve essere incentivato, anche per contrastare controproducenti comportamenti sedentari e di inattività, causa di ormai noti disturbi patologici, e per favorire l’integrazione interculturale e l’attecchire della cultura del rispetto e della condivisione”.

Dopo i saluti introduttivi da parte di un rappresentante del Comune di Milano e della Coordinatrice nazionale di Meritocrazia Italia Paola Panza, l’apertura dei lavori sarà affidata a Gabriella Squitieri, che in Meritocrazia Italia ricopre il ruolo di Ministro per Merito, Turismo, Cultura, Impresa e Territorio. Il tema del convegno sarà presentato dal Consigliere responsabile della struttura attuativa ed esecutiva di Meritocrazia Italia Alessandro Serrao. Partecipano come relatori Alessia Fachechi, Responsabile nazionale di Meritocrazia Italia, l’Avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio, il già Consigliere di Stato ed ex giudice FIGC Carlo Buonauro, il Professore ordinario di Diritto sportivo e giudice FIGC Andrea Lepore, la Manager dello sport e rapporti istituzionali nonché Presidente della XVIII Commissione intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, isole minori e aree fragili Michela Macalli, Simone Alberici, della Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna, il Presidente del Comitato Italiano Fair Play Ruggero Alcanterini, il Professor Fabio Iudica, del corso integrativo in Diritto sportivo e contratti sportivi presso l’Università degli Studi di Milano, e il Presidente nazionale dell’ente di promozione sportiva Opes Juri Morico.

Concluderà il tutto un’intervista al Presidente nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello. Modera il giornalista di Rai Sport Saverio Montingelli. Sabato mattina invece, con inizio alle 9.30, si terrà una nuova presentazione del primo libro pubblicato Meritocrazia Italia come casa editrice: Il merito della democrazia, antologia dei messaggi che il Presidente Mauriello indirizza ogni domenica a dirigenti e militanti. L’evento va ascritto come quarta tappa del tour con cui il Movimento sta presentando il volume in tutto il Paese. Si sono già tenute presentazioni ad Aversa, Pescara e Matera, sempre con grande successo di pubblico. Modera Laura Mazza, Presidente di Federformazione, in collaborazione col Responsabile stampa di Meritocrazia Italia Stefano Ferri, che del libro è stato il curatore.

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