Meritocrazia Italia, Fachechi: “Siamo cittadini quotidianamente impegnati per il Paese”

(Adnkronos) – “Meritocrazia Italia è fatta di cittadini che si mettono al servizio del Paese e che assumono la responsabilità di contribuire alla costruzione del benessere collettivo con l’impegno quotidiano, il confronto, lo studio e la discussione”. Così Alessia Fachechi, responsabile nazionale di Meritocrazia Italia, partecipando, oggi Roma, al settimo Congresso dell’Associazione. Un incontro volto a incoraggiare un confronto sulla costruzione di proposte concrete e una riflessione profonda su tematiche centrali per il Paese. 

“Ad oggi sono tantissime, più di 300 in un anno, le proposte sottoposte all’attenzione delle istituzioni in termini di comunicati, approfondimenti e proposte di legge – aggiunge Fachechi – Proposte che dallo Stato, per la credibilità acquisita da Meritocrazia nel corso del tempo, ottengono ampio riscontro e condivisione”. 

Parlando poi della sempre più bassa affluenza alle urne in Italia, Fachechi afferma che “non può esistere un’Italia democratica con un’affluenza elettorale così bassa. Il problema è proprio quello di recuperare la fiducia dei cittadini, che ora sono disillusi e si sentono estranei alla politica. Noi, con il nostro esempio, vogliamo dimostrare proprio questo: la politica appartiene al quotidiano di tutti e si può fare la propria parte anche senza sedere su una poltrona in Parlamento”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

