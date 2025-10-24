Meritocrazia Italia, Patrizio: “Competenza e impegno alla base della cosa pubblica”

(Adnkronos) – “Cerchiamo di supportare chi ha il compito di prendere decisioni, senza ostacoli o sgambetti, cercando di offrire soluzioni che non vanno contro nessuno. Vogliamo dimostrare che c’è un Paese che crede in questo principio, che collabora e che, quando sarà il momento, sarà pronto per attuare una rivoluzione culturale, mettendo la competenza e l’impegno alla base della gestione della cosa pubblica”. Così Paolo Patrizio, Capo di Gabinetto di Meritocrazia Italia, partecipando, oggi Roma, al settimo Congresso dell’associazione che secondo lo stesso Patrizio “incarna il volto più nobile della cittadinanza attiva”.

L’appuntamento vuole stimolare un dialogo gentile sui temi cruciali per il Paese. “Un Governo competente, indipendentemente dalla sua composizione, non è solo efficiente ed efficace, ma è anche giusto – osserva Patrizio – perché invia un messaggio fondamentale alla nazione. Non cede ai populismi, prende decisioni importanti senza seguire la logica del consenso, senza svendere il presente, ma guardando chiaramente al futuro”, conclude.

