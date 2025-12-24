11.1 C
Firenze
mercoledì 24 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mers colpisce ancora, alert Oms: 19 casi e 4 morti nel 2025 di cui 2 su viaggiatori rientrati in Francia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alert dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) diffuso oggi, mercoledì 24 dicembre, per la Mers (sindrome respiratoria mediorientale da coronavirus), la malattia causata da un patogeno ‘cugino’ di Sars e Sars-CoV-2.  

Mers-CoV non è sparito, anzi, “continua a rappresentare una minaccia nei Paesi in cui circola nei dromedari, con un’infezione che si trasmette regolarmente alla popolazione umana”. Tanto che “dall’inizio del 2025 fino al 21 dicembre di quest’anno, sono stati segnalati all’Oms a livello globale 19 casi, inclusi 4 decessi. Dei 19 casi, 17 sono stati registrati dall’Arabia Saudita e 2 dalla Francia. I casi rilevati Oltralpe risalgono a inizio dicembre quando il National Ihr Focal Point ha segnalato le infezioni in pazienti con alle spalle viaggi recenti in Paesi della Penisola arabica. Restringendo l’arco temporale agli ultimi mesi, oltre ai casi francesi quelli segnalati tra il 4 giugno e il 21 dicembre 2025 dal ministero della Salute dell’Arabia Saudita sono in totale 7 infezioni da Mers-CoV, con 2 morti.  

“La notifica di questi ultimi casi non modifica la valutazione complessiva del rischio, che rimane moderata sia a livello globale che regionale”, conclude l’agenzia Onu per la salute, che raccomanda “l’attuazione di misure mirate di prevenzione e controllo per evitare la diffusione di infezioni da Mers-CoV correlate all’assistenza sanitaria e la successiva trasmissione umana”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.1 ° C
11.5 °
10.1 °
72 %
1.3kmh
78 %
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1309)ultimora (1170)sport (54)Eurofocus (51)demografica (34)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati