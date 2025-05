Mes, Tajani: “Non è una priorità, ora pensiamo a costruire la pace”

(Adnkronos) – “Il Mes? Ora non è una priorità”. E’ quanto ha detto oggi, martedì 13 maggio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine di un convegno sull’Europa. “Forza italia è pronta a votare sì, ma solo se c’è un controllo democratico” precisa. “Sul Mes come Forza Italia abbiamo avuto sempre delle perplessità perché abbiamo una visione più europeista” aggiunge. “Noi vogliamo il controllo democratico del Mes: questa è la nostra idea diversa da FdI e dalla Lega. Ora non è una priorità, la priorità è costruire la pace in Ucraina e in Medio Oriente. La nostra posizione è diversa da quella di altri, vediamo cosa succede ma non è una priorità” ribadisce. “E’ importante che tutti quanti lavoriamo per costruire la pace” sottolinea il ministro degli Esteri. “Condivido appieno le parole del Papa. Noi sosteniamo il progetto americano, l’importante che sia una pace giusta. Non può essere la sconfitta dell’Ucraina. La Russia deve assumersi le sue responsabilità”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)