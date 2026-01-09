9.5 C
Firenze
venerdì 9 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Messico, Trump: “Inizieremo a colpire i cartelli della droga via terra”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Abbiamo eliminato il 97% della droga che entra via mare e ora inizieremo a colpire via terra i cartelli che controllano il Messico”. Lo ha detto in un’intervista a Fox News il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungendo che “è molto triste vedere cosa è successo a quel Paese, ma i cartelli continuano a operare e uccidono 250.000, 300.000 persone nel nostro Paese ogni anno. La droga è orribile, devasta le famiglie, si perde un figlio o un genitore, anche i genitori muoiono a causa della droga, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro”. 

“I numeri stanno davvero diminuendo – ha continuato Trump riferendosi ai morti per droga negli Usa – ma saranno sempre troppo alti se c’è anche solo una persona, ma stanno diminuendo, proprio come i passaggi al confine. Il confine è stato un disastro totale per anni. La prima volta l’ho gestito molto rapidamente e questa volta l’ho fatto ancora meglio perché era un disastro ancora più grande. Era un confine come nessun altro probabilmente nella storia del mondo, chiunque poteva semplicemente entrare nel nostro Paese. Il confine ora è chiuso, nessuno entra e neanche ci prova”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
9.5 ° C
11.5 °
8.4 °
70 %
0.5kmh
100 %
Ven
11 °
Sab
9 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (847)ultimora (784)Eurofocus (32)demografica (22)carabinieri (14)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati