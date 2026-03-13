15.1 C
Messina, gip convalida fermo a Bonfiglio: carcere per assassino reo confesso

(Adnkronos) – Il gip di Messina Alessia Smedile ha convalidato oggi, venerdì 13 marzo, il fermo di Santino Bonfiglio, 67 anni, l’uomo che ha confessato di avere ucciso a coltellate Daniela Zinnanti di 50 anni. Il gip ha anche emesso a custodia cautelare per l’uomo che Ieri è stato sentito per oltre un’ora al carcere di Gazzi per la convalida del fermo disposto dalla Procura.  

Con lui c’era il suo difensore, l’avvocato Oleg Traclò. Bonfiglio ha confessato nuovamente di aver ucciso Daniela Zinnanti nella casa di via Lombardia intorno alle nove di lunedì sera. Voleva avere con la donna, ha spiegato, “un incontro chiarificatore, non aveva l’intenzione di ucciderla”. Voleva chiederle “spiegazioni sulla denuncia che lei aveva presentato” e che lo aveva fatto finire agli arresti domiciliari. 

 

“Quello di mia sorella è un femmincidio annunciato…” ha detto il fratello della vittima Roberto Zinnanti. “Lo dicevamo da tempo a Daniela di lasciarlo, anche i miei fratelli glielo dicevano. Era violento. Dopo l’ennesima denuncia, e dopo che l’aveva mandata all’ospedale con sette costole rotte, finalmente aveva deciso di chiudere. Ma lui non si dava per vinto. E ora l’ha uccisa”, ha concluso . 

 

