Meta licenzierà 600 dipendenti nel settore della Ia

(Adnkronos) –
Circa 600 dipendenti della divisione di Intelligenza artificiale di Meta Platforms saranno licenziati nell’ambito di un più ampio sforzo per accelerare il processo decisionale e semplificare le operazioni. Alexandr Wang, responsabile dell’Intelligenza artificiale di Meta, entrato in azienda a giugno in seguito all’investimento di 14,3 miliardi di dollari di Meta in Scale AI, ha annunciato i licenziamenti in una nota, confermata da un portavoce di Meta. 

Il TBD Lab, recentemente istituito, non sarà interessato, ma i tagli colpiranno i dipendenti dell’infrastruttura AI di Meta, della ricerca fondamentale sull’intelligenza artificiale e delle divisioni focalizzate sui prodotti. Ieri mattina i dipendenti negli Stati Uniti sono stati informati che il loro licenziamento è previsto per il 21 novembre. Oltre a 16 settimane di buonuscita, Meta offrirà due settimane extra per ogni anno di servizio. I dipendenti interessati sono invitati a candidarsi per altre posizioni interne, ha dichiarato l’azienda. 

Secondo quanto riportato, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg si sarebbe innervosito per la lentezza dei progressi di Meta nell’Intelligenza artificiale a seguito delle reazioni contrastanti ai suoi modelli Llama 4. Riducendo la burocrazia e facilitando un processo decisionale più rapido, la riorganizzazione mira a rendere il team di intelligenza artificiale “più agile”, secondo Wang. Meta sta ancora effettuando investimenti significativi nell’intelligenza artificiale nonostante i licenziamenti, incluso un recente accordo da 27 miliardi di dollari con Blue Owl Capital per finanziare il suo data center Hyperion in Louisiana. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

