Meteo, è allerta temporali: ma dal weekend più sole e temperature in aumento

(Adnkronos) – Quando smetterà di piovere? Temporali molto frequenti e anche forti stanno colpendo buona parte dell’Italia da domenica scorsa; almeno fino al 20 maggio la situazione non cambierà in modo sostanziale. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma altri 10 giorni di instabilità diffusa, ma ci lascia una timida speranza per il weekend della Festa della Mamma. Sia sabato sia domenica il tempo sarà più soleggiato con massime fino a 7°C più alte rispetto ai valori simili-autunnali degli ultimi giorni piovosi.

Prima del weekend avremo, invece, ancora maltempo: nelle prossime ore sono previsti acquazzoni soprattutto tra Alpi e Prealpi, al Nord-Est e tra Toscana, Umbria e Marche; andrà meglio a sud di una linea immaginaria Viterbo-Teramo: il meridione godrà, infatti, ancora di una giornata in prevalenza stabile.

Venerdì, invece, cambierà tutto anche al Sud con l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge sparse e locali temporali. Le temperature massime saranno perlopiù stazionarie su valori compresi in pianura tra i 19°C di buona parte del Nord, i 22-23°C della Liguria e del Centro-Sud, mentre in Sicilia, nonostante alcuni acquazzoni, continueremo a toccare punte di 26-27°C. Come detto, il weekend sarà più soleggiato e più caldo ed avremo un aumento termico anche di 7°C rispetto ai giorni precedenti; il sole però non dominerà incontrastato, domenica 11 maggio, per la Festa della Mamma, oltre ai ‘fiori dei regali’, ci saranno i ‘cavolfiori’ dei temporali; il cumulonembo che da luogo ai temporali ha infatti una forma a cavolfiore e viene così definito spesso in meteorologia. Le nubi a cavolfiore causeranno frequenti temporali specie nel pomeriggio su tutta la fascia appenninica, sulle Alpi e sulle Prealpi, ma qualche scroscio d’acqua potrebbe invadere anche le pianure adiacenti. Si starà meglio al mare.

Anche la nuova settimana sarà instabile quasi ovunque: anzi, da lunedì è previsto un graduale peggioramento ad iniziare dal Sud con una perturbazione magrebina: occhi puntati, poi, ancora verso il nord africa tra mercoledì e giovedì, quando è prevista la formazione di un altro ciclone molto potente in Algeria che potrebbe portare nubifragi sulle regioni meridionali, con caratteristiche tropicali, diluvi e colpi di vento. Al momento, questo ciclone simil-tropicale è previsto tra una settimana esatta, per il 15 maggio: almeno fino alla fine della seconda decade il tempo non si stabilizzerà, non avremo il caldo nordafricano, ma addirittura un ciclone nordafricano simil-tropicale.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 8. Al Nord: instabile con rovesci e schiarite. Al Centro: alternanza di piogge e schiarite. Al Sud: variabile.

Venerdì 9. Al Nord: rovesci e schiarite anche ampie. Al Centro: soleggiato. Al Sud: peggioramento con piogge e rovesci.

Sabato 10. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio sui monti. Al Centro: più soleggiato che piovoso. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: domenica con più sole e isolati rovesci, peggiora da lunedì.