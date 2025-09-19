27 C
Meteo, in arrivo la tempesta d’Equinozio: le regioni più colpite dal maltempo

(Adnkronos) – In arrivo una svolta stagionale con forti piogge, violenti temporali, probabili criticità idrogeologiche con la tempesta d’Equinozio. “Ancora 48 ore di sole e caldo, poi è attesa la svolta stagionale. A partire da domenica, una forte perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia. Già dalla serata, – spiega all’Adnkronos Federico Brescia, meteorologo di ‘iLMeteo.it’ – i primi rovesci colpiranno il ponente ligure e l’alto Piemonte, segnando l’inizio di un deciso peggioramento che porrà fine all’estate”. “Lunedì, il maltempo si estenderà su gran parte del Paese, portando piogge a tratti molto intense e temporali, anche violenti e stazionari. Le aree più a rischio saranno il Piemonte, l’alta Lombardia, la Liguria, la Toscana e il Lazio, dove potrebbero verificarsi criticità idrogeologiche, allagamenti e disagi. Le precipitazioni – continua Brescia – si sposteranno poi verso la Campania a partire da martedì. Anche altrove piogge e rovesci abbondanti saranno possibili, ma con meno rischi”. “Un’altra conseguenza di questa perturbazione sarà il brusco calo delle temperature, che potranno scendere anche di 10°C rispetto ai valori attuali, specialmente al Nord e sulle regioni tirreniche”, conclude Brescia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

