Meteo, piogge nel weekend ma da lunedì torna il bel tempo

(Adnkronos) – Bel tempo in tutta Italia in mattinata oggi, sabato 4 ottobre, ma “dalla sera e, soprattutto, nella notte dal nord Europa arriverà una perturbazione atlantica”. Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, spiega, parlando con l’Adnkronos, che “le precipitazioni colpiranno prima il nord est, si prevedono piogge anche piuttosto intense anche sulla Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. E ci saranno ancora, nevicate sull’arco alpino, oltre i 2mila metri di quota”.  

“Il peggioramento meteo si estenderà abbastanza rapidamente anche nelle regioni del Centro sud in particolare nella giornata di domenica con piogge e temporali. Con il passare delle ore – evidenzia Gussoni – la perturbazione si allontanerà dall’Italia e la novità è che da lunedì è in arrivo un vasto campo di alta pressione che porterà un miglioramento decisivo delle condizioni meteo tanto che tornerà anche un po’ di caldo. E’ in arrivo, infatti anticiclone, con masse d’aria in arrivo anche dall’Africa – conclude -, quindi, le temperature sono previste in deciso aumento, soprattutto al Centro sud, arriverà la classica ottobrata con temperature tra i 24 e i 25 gradi a Napoli, Roma, Palermo e su diverse città del centro sud. Il bel tempo dovrebbe durare per buona parte della prossima settimana”. 

