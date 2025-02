Meteo weekend, arriva il Ciclone di San Valentino: neve a bassa quota e gelo

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia nel weekend di San Valentino, da oggi, giovedì 13 febbraio, a domenica 16, ombrelli aperti e anche catene da neve a bassa quota al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma le previsioni, ma attenzione pure a quello che succederà nelle prossime ore: altri rovesci e addirittura temporali fuori stagione colpiranno il versante tirrenico, specialmente le regioni centrali. Il maltempo di queste zone sarà ancora causato da un flusso mite, molto umido ed instabile proveniente da sud-ovest, ma da domani questo scenario sinottico cambierà totalmente. Per San Valentino i venti ruoteranno da nord e spingeranno un nucleo gelido russo dalle Alpi Giulie verso il Triveneto prima e l’Emilia Romagna poi; al Centro-Sud avremo ancora correnti occidentali con piogge e rovesci localmente intensi su gran parte del versante tirrenico. Dalla sera anche su queste zone lo scenario diventerà più freddo. Il focus di questa previsione è sulla notte di San Valentino, tra venerdì e sabato mattina: arriverà la neve a bassa quota. Gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di fiocchi bianchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale e meridionale, Marche ed Umbria. La quota neve mediamente scenderà fino a 400 metri ma potrebbe raggiungere anche le pianure durante gli episodi nevosi più intensi. Da sabato pomeriggio le temperature tenderanno ad aumentare leggermente al Nord e a crollare al Sud; in questo contesto dinamico, si prevedono nevicate ancora sull’Appennino centro-settentrionale dirette verso quello meridionale: la quota neve sarà in rialzo fino a 600-800 metri circa. Domenica, infine, il Ciclone di San Valentino avrà già raggiunto l’estremo Sud dove insisteranno ancora piogge e rovesci con neve oltre i 1000 metri: al Centro-Nord si prospetta invece una domenica soleggiata ma decisamente rigida al mattino; durante il giorno, al contrario, i valori termici rientreranno nelle medie del periodo. In sintesi, attenzione alle piogge intense e persistenti sul versante tirrenico e, con il ciclone di San Valentino, all’ingresso di aria polare russa da Trieste in giù: assisteremo ad una veloce ‘sciabolata’ polare con la dama bianca invitata alla cena di San Valentino in Emilia Romagna e successivamente verso le regioni centrali.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 13. Al Nord: cieli grigi con occasionale pioviggine. Al Centro: piogge localmente intense. Al Sud: nubi in aumento.

Venerdì 14. Al Nord: maltempo al Nord-Est con neve a bassa quota. Al Centro: piogge intense, dalla tarda serata neve in collina. Al Sud: nuvoloso con rovesci sul Basso Tirreno.

Sabato 15. Al Nord: neve a bassa quota in Romagna, sole altrove. Al Centro: neve diffusa in collina, localmente a quote più basse. Al Sud: maltempo con neve dai 1000 metri.

Tendenza: domenica con netto miglioramento al Centro-Nord, ultimi fenomeni al Sud. Aumento delle temperature massime. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)